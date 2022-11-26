Darbe sanıklarına indirim

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, 21 Mayıs 2018'de 137 sanığa ceza verildi. Aralarında dönemin Ege Ordusu kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan, Bornova 57'nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Foça Batı Görev Grup eski komutanı tuğamiral Yaşar Çamur'un da aralarında bulunduğu 104 sanık hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan ile albay Ramazan Elmas'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından sanıklar yeniden yargılandı. 46 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezaları tekrarlanırken, 27 sanığın cezasında da indirim uygulandı.