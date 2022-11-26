Gaziantep, Giresun ve Samsun’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölücü teröristlerin ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.Ancak hastaneye kaldırılan yaralı Mehmetçiklerden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ile Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal da (21) kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in acı haberi, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyü'ndeki yakınlarına ulaştı. İstanbul'da oturan anne ve babası acı haberin ardından Gaziantep'e gitti. Şehit Er İsmail Ünal'ın şehadet haberi, Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tevekli mahallesinde yaşayan annesi Sema ile babası Fehmi Ünal'a, askeri yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, bölgeye taziye çadırı kuruldu. Şehit Ünal'ın 6 çocuklu ailenin tek erkek evladı olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Samsunlu şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehadet haberini ise Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit Yıldız'ın da bekar olduğu öğrenildi.