Protesto ettiği sınava koştu, ’başöğretmen’ oldu

"BAŞÖĞRETMEN" UNVANINI ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; Protesto için öğretmenleri sınava girmemeye davet eden Eğitim-İş'in eski başkanı Orhan Yıldırım, polise zorluk çıkarmış, arbede sonrası gözaltına alınmıştı. Aynı Yıldırım'ın, Ankara Anıttepe Lisesinde öğretmen kariyer sınavına girip başöğretmen unvanını aldığı ortaya çıktı. Binlerce öğretmeni kandırıp engelleyen sendika başkanı tepki çekti. Bunun yanında başöğretmen unvanını alan Orhan Yıldırım'ın 4 bin TL zam alacağı ifade edildi.

Binlerce öğretmene protesto çağrısı yapan sendika başkanının bu tavrı tepki topladı.

66 BİN BAŞÖĞRETMEN

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 yıl sonra yeniden yapıldı. Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmen başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte bu sayı 516 bin 974 oldu. Başöğretmenlik sınavında ise 66 bin 422 öğretmen geçti. Muaflarla bu sayı 66 bin 679 olarak açıklandı.