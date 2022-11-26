Protesto ettiği sınava koştu, ’başöğretmen’ oldu

Eylem yapıp öğretmenleri kariyer sınavına girmemeye çağıran sendika başkanının oyunu ifşa oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; CHP'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gittiği Öğretmenlik Kariyer Sınavı'na bazı sendikalar karşı çıkmıştı. Onlardan biri de Eğitim-İş Sendikası. Eğitim-İş, bütün şehirlerde protesto düzenlemiş, Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşme yapacağı gün bina önünde sözde meslek nöbeti tutarak sınavın yapılmamasını istemişlerdi.
"BAŞÖĞRETMEN" UNVANINI ALDIĞI ÖĞRENİLDİ
Türkiye gazetesinin haberine göre; Protesto için öğretmenleri sınava girmemeye davet eden Eğitim-İş'in eski başkanı Orhan Yıldırım, polise zorluk çıkarmış, arbede sonrası gözaltına alınmıştı. Aynı Yıldırım'ın, Ankara Anıttepe Lisesinde öğretmen kariyer sınavına girip başöğretmen unvanını aldığı ortaya çıktı. Binlerce öğretmeni kandırıp engelleyen sendika başkanı tepki çekti. Bunun yanında başöğretmen unvanını alan Orhan Yıldırım'ın 4 bin TL zam alacağı ifade edildi.
Binlerce öğretmene protesto çağrısı yapan sendika başkanının bu tavrı tepki topladı.
66 BİN BAŞÖĞRETMEN
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 yıl sonra yeniden yapıldı. Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmen başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte bu sayı 516 bin 974 oldu. Başöğretmenlik sınavında ise 66 bin 422 öğretmen geçti. Muaflarla bu sayı 66 bin 679 olarak açıklandı.