Sınırda üst düzey önlemler! İşte son teknoloji koruma ağı...

SON TEKNOLOJİ SİSTEMLER

2 bin 949 kilometre sınıra sahip olan Türkiye, hudut güvenliği için 837 kilometresi Suriye sınırında olmak üzere bin 77 kilometre modüler beton duvar ördü. İran sınırına 240 kilometrelik duvara ek olarak 479 kilometre daha beton duvar örülmesi planlanıyor. Sınırların büyük kısmı İran sınırında olmak üzere 506 kilometre boyunca hendekler bulunuyor. Suriye sınırının 137 kilometrelik kısmında yüksek güvenlikli tel çitler yer alırken, hududun 140 kilometrelik kısmına daha yüksek güvenlikli tel çit çekilecek. Taktik tekerlekli zırhlı keşif araçlarının yanında, insansız hava ve kara araçları da sınır güvenliğinde kritik görevler üstleniyor. Sınırlarda ayrıca akustik hareket tespit radarları, elektro optik kuleler, tünel arama cihazları ve asansörlü kule sistemleri de bulunuyor. Hudut güvenliği için kurulan tüm sistemler Ankara'da Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden de izlenebiliyor.