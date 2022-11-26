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Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:19 Son Güncelleme: 26.11.2022 12:23

Sınırda üst düzey önlemler! İşte son teknoloji koruma ağı...

Sınır güvenliği konusunda algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığı somut gerçeklerle ortaya konuldu. Özellikle yerli ve milli teknolojik unsurlarla sağlanan sınır güvenliği pek çok ülkeye örnek oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutlar kevgire döndü" söyleminin gerçeklerden uzak ve zarar verici olduğuna dikkat çekerek, "Hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz. Burada gerçekten çok ileri düzeyde uygulamalar, tedbirler var" ifadelerini kullandı. Önlemler sayesinde terör örgütünün Türkiye sınırından eleman ve malzeme aktarımı büyük oranda engellendi. Bu yıl içinde 235 bine yakın kişinin sınırdan geçişi önlendi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Sınırda üst düzey önlemler! İşte son teknoloji koruma ağı...

SABAH, 'hudut namustur' anlayışıyla korunan sınırlardaki son teknoloji ürünleri ve alınan önlemleri araştırdı.

9 ÜLKEDEN ZİYARET

Sınır fiziki güvenlik sistemi bileşenleri arasında 16 kilometreden tespit imkanı sunan Ejdergöz termal kamera, 5 kilometreden tespit imkanı sunan Şahingöz termal kamera, 20 kilometre cepheye sahip kameralı aydınlatma sistemi, 350 metreden tespit yeteneğine sahip Ekinoks kısa mesafe kamera, yakın mesafe hareket sensörlü fotoğraf çekimi yapabilen fotokapan sistemi, güneş enerjili ve hareket sensörlü solar projektör ve alarm ikaz sistemi, 4 dilde otomatik yayın ve canlı anons yapan sesli ikaz sistemi ve görüntü izleme yönetim merkezi yer alıyor. Türkiye'nin hudut güvenliği örnek alınırken Katar, Polonya, Kazakistan, Tacikistan, Senegal, Kırgızistan, Malezya, Irak ve Ürdün'ün aralarında bulunduğu 9 ülkeden heyetler sistemi incelemek üzere ziyarette bulundu.

SON TEKNOLOJİ SİSTEMLER

2 bin 949 kilometre sınıra sahip olan Türkiye, hudut güvenliği için 837 kilometresi Suriye sınırında olmak üzere bin 77 kilometre modüler beton duvar ördü. İran sınırına 240 kilometrelik duvara ek olarak 479 kilometre daha beton duvar örülmesi planlanıyor. Sınırların büyük kısmı İran sınırında olmak üzere 506 kilometre boyunca hendekler bulunuyor. Suriye sınırının 137 kilometrelik kısmında yüksek güvenlikli tel çitler yer alırken, hududun 140 kilometrelik kısmına daha yüksek güvenlikli tel çit çekilecek. Taktik tekerlekli zırhlı keşif araçlarının yanında, insansız hava ve kara araçları da sınır güvenliğinde kritik görevler üstleniyor. Sınırlarda ayrıca akustik hareket tespit radarları, elektro optik kuleler, tünel arama cihazları ve asansörlü kule sistemleri de bulunuyor. Hudut güvenliği için kurulan tüm sistemler Ankara'da Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden de izlenebiliyor.

İşte sınır fiziki güvenlik sistemi unsurları:

1-Ejdergöz termal kamera

2-Şahingöz termal kamera

3-Kameralı aydınlatma sistemi

4-Ekinoks kısa mesafe kamera

5-Fotokapan sistemi

6-Görüntü izleme yönetim merkezi

7-Solar projektör ve alarm ikaz sistemi

8-Sesli ikaz sistemi

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Sınırda üst düzey önlemler! İşte son teknoloji koruma ağı...
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