Askeri okulların sınav sorularını vermişler

İstanbul Emniyeti tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden mahrem imamlardan sorumlu "Serdoktor" olarak görev yaptığı tespit edilen M.A.'nın askeri okul sınav sorularını FETÖ'ye müzahir öğrencilere verdiği de tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin öğrencilere yazılı sınavların ardından girecekleri mülakat sınavlarına yönelik prova yaptırdıkları, erkek öğrencilere varikosel ve kulak zarı dikme ameliyatı yaptırdıkları, bir öğrenciye ise çene yapısının askeriyeye girişe uygun olmaması nedeniyle çene ameliyatı yaptırdıkları tespit edildi.