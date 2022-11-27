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Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:05

HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatan acılı baba: Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar

Diyarbakır'da 3 yıl önce oğlu dağa kaçırılan baba Celil Begdaş, HDP Genel Merkez binası önünde eylem yaptı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Begdaş, HDP milletvekillerinin konuya duyarsızlığına tepki gösterdi, "5 Mayıs 2019 Pazar günü HDP il binasına girdiğimde oğlumun montu ve kimliği orada çıktı. Bana 'Sabret' dediler. Suriye'ye gittim, oğlumun izini bulamadım. Hatta Cilvegözü'ne kadar gittim. Artı yetmedi, benden para istediler. Benim gücüm olsaydı, param olsaydı oğlum gidemezdi. Olan garibanlara oluyor." ifadelerini kullandı.

AA
HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatan acılı baba: Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar

Diyarbakır'dan HDP Genel Merkezi'nin önüne gelen 56 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, sabah saatlerinde oturma eylemi başlattı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamaya yapan Begdaş, 19 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın, 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

"BUNLAR KÜRTLERİ KANDIRIYORLAR."

Oğlunun Suriye'de bulunduğunu, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin kendisine söylediğini anlatan Begdaş, "Oğlum gönüllü gittiyse nerede, niye sesini alamıyorum? Ben, bu çocuğu HDP'ye büyütmedim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim. Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar Kürtleri kandırıyorlar." ifadesini kullandı.

"BENDEN PARA İSTEDİLER"

HDP milletvekillerinin konuya duyarsızlığına tepki gösteren Begdaş, şunları kaydetti:

"5 Mayıs 2019 Pazar günü HDP il binasına girdiğimde oğlumun montu ve kimliği orada çıktı. Bana 'Sabret' dediler. Suriye'ye gittim, oğlumun izini bulamadım. Hatta Cilvegözü'ne kadar gittim. Artı yetmedi, benden para istediler. Benim gücüm olsaydı, param olsaydı oğlum gidemezdi. Olan garibanlara oluyor."

"KÜRT SORUNU DEĞİL, HDP, PKK SORUNU VAR

Açıklamanın ardından kaldırım üzerinde oturmaya devam eden Begdaş, gece de eylemini sürdüreceğini duyurarak, "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var." diye konuştu.

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HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatan acılı baba: Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar
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