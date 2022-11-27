İzmir Valisi Köşger olaylı maçta yaralanları ziyaret etti: Tedavileri sürüyor

Vali Köşger, "Yaşanan üzücü hadiseden sonra yaralanan Altay kalecisi ve Göztepe taraftarını ziyaret ettik. Kendileriyle konuşup geçmiş olsun dileklerini ilettik. Buradan bir kere daha her iki takımın taraftarına ve tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

"KALECİMİZİN DURUMU DAHA İYİ"

Sosyal medyada ve diğer mecralarda bir takım spekülatif haberler dolaştığına dikkat çeken Vali Köşger, "Bunların hiçbirisi doğru değil. Taraftarların çatıştığı, başka hadiselerin olduğunu gerçek dışı. Her iki yaralımızın da tedavi süreci devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi, sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Yaralanan taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.