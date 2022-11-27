Merak etme anne üşümüyorum

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu.Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25) şehit olmadan 2 saat önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan annesi ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı. Annesine telefonda "Şu an nöbetteyim, yağmur yağıyor" diyen Mustafa Yıldız'a anne Zübeyde Yıldız'ın, "Oğlum üşütme sakın, hasta olma" dediği, şehidin ise "Merak etme anne, üstüm sağlam, nöbet kulübesindeyim, üşümüyorum" dediği öğrenildi. Şehit Yıldız'ın en son iki ay önce ailesinin yanına izne gittiği öğrenildi.Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in Harp Okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı. Ailesi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan şehidin cenazesi vasiyeti gereği Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi'nde toprağa verilecek.Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı. Aslen Espiye ilçesinden olan Ünal ailesinin yıllar önce Güce ilçesine gelerek Tevekli Mahallesi'nde kendilerine ait olmayan derme çatma bir evde kalarak bağ bahçe işlerinde çalışıp geçimlerini sağladıkları öğrenildi.Terörörgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız sürüyor. Özellikle Pençe- Kilit operasyon bölgesinde özel eğitimli komandolar tarafından hava destekli operasyonlar başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve önceki gün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.