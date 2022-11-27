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Giriş Tarihi: 27.11.2022 11:55

MSB, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı! Hedefler böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi.

AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu anların görüntülerine de yer verildi.



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MSB, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı! Hedefler böyle imha edildi
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