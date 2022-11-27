Sağlık Bakanı Koca uyarmıştı! MHRS’den alınan yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi

EKİM AYINDA RANDEVUYA GİTMEME ORANI YÜZDE 21 OLARAK BELİRLENDİ

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.