2023’te bir kez daha bayrağı zirveye dikeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Seyrantepe'deki NEF Stadyumu'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına katıldı. Partililer, Erdoğan'ın gelişini bekledikleri süre içinde marşlar eşliğinde sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Başkan Erdoğan'ın stadyuma gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden marşlar çalındı. Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saha içinde yürüyerek tribünlerdeki partilileri selamladı. Stadı dolduran onbinlerce partiliye hitap eden Erdoğan'ın konuşmanın satırbaşları şöyle:Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru vaat yapmıyoruz. Kurusıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Birileri yuvarlak masanın etrafından dönedursun, biz sahayı ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Birileri sanal dünyalarında siyasetçilik yapmaya devam etsinler, biz doğrudan insanımızla temas kurmaya devam edeceğiz.AK Parti milletin partisidir, kurucusu da millettir. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle kurduğumuz o güçlü bağ vardır. Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin lokomotifliğini yürütecektir. Seçime kadar sahada en küçük bir boşluk bırakmayağız. 2023'te bayrağı bir kez daha zirveye dikeceğiz.Sandığı irade, davayı namus, Türkiye'yi sevda bilen AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak sizlerden söz istiyorum. İçeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkardıysak 2023 ile ilgili sinsi plan ve hedefleri çöpe atacağız.İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız. Önce kendi içimizdeki birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendireğiz.Şayet siyaseti şekillendirmek, medyaya, dedikoduya, sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı, bize bu ülkede yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler, dolayısıyla tek bir nefes bile aldırmazlardı.Buradan yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileri ile bir araya geleceğiz. Halka halka bu seferberliği 85 milyona yayacağız.Kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır.Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK müdürlüğü yaptığı dönemde hastaların kuyruklara girdiği, para için rehin alındığı, insanlık dışı hijyen koşullarının olduğu hastaneler bugün otel konforunda hizmet veriyorBaşakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören hastalar SABAH'a konuştu: Artık çile çektiğimiz o günler geride kaldı. Artık kapıda karşılanıyoruz. Tek kişilik tertemiz odalarda kalıyoruz. Bir telefonla işlerimizi hallediyoruzTek kişilik oda istedim verdiler. Her şey tertemiz. Bir gece otelde kaldım o bile bu odadan güzel değildi.Tedavi gören oğluma refakat ediyorum. Geçmişte hastanelerde para yüzünden benim kimliğimi rehin aldılar, sabahtan akşama kadar sıra beklerdik ama şimdi bizi kapıda karşılıyorlar. Günübirlik çarşaflar değiştiriliyor. Herhangi bir şeyimiz eksik etmiyorlar. İstediğimiz kadar hastanelerde kalıyoruz. Her şeyimiz bedava, sıraya girmiyoruz. Her şeyi telefonla hallediyoruz. Van'dan telefon açıyorum, uçağa biniyoruz, geliyoruz.Burada 2 yıldır belli aralıklarla tedavi görüyorum. Burada dikiş kursu, aşçılık kursu, diksiyon gibi kurslarımız bile var. Bunlara sertifika da veriyorlar. Milli Eğitim'den gelip özel ders de veriyorlar. Okulundan mahrum kalıyordum ama onun sayesinde artık geri de kalmıyorum. Çok memnunuz.2 yıldır fizik tedavi görüyorum. Eskiden oturamıyordum. Çok iyi duruma geldim. Diyarbakır'dan geldim. Çok güzel aktiviteler yapılıyor burada. Diksiyon ve aşçılık kurslarına gidiyorum. Bu bize moral ve motivasyon oluyor. Terasımız var, gidiyoruz orada da vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz. Arka bahçemiz var. Çok güzel.Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti Konya İl Başkanlığı'nca düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:("Teknolojik araçlar için bir defaya mahsus vergiden muafiyet olur mu?" sorusu üzerine) Bu tür şeylerde gençliğimizi asla yalnız bırakmayız. Hele hele ilim tahsil etmede gerekli olan araç gereç neyse nasıl ortaöğretimde ilköğretimde sıraların üzerine kitapları ücretsiz koyduysak aynı şekilde üniversitede bunu yaparız. Nasıl yurtlarda bütün kolaylıkları getirdiysek bütün bu teknik araç, gereç ne gerekiyorsa bunların hepsinde de elimizden gelen kolaylığı Gençlik Spor Bakanlığımız aracılığıyla Hazine ve Maliye olarak bunların çözümünü yaparız.Bizim beyefendi (Kılıçdaroğlu) kamu-özel işbirliğini anlamıyor, bilmiyor. İstanbul'da İGA Havalimanı, dünyanın en önde gelen havalimanlarından bir tanesi. 2041'e kadar şu andaki işletmeciler burayı işletecek. Cebimizden buraya bir kuruş para çıkmadı. Onlar ne yapıyor? Sakın buraya kimse gelmesin dışardan. Eğer bak bu ihalelere falan girerseniz ondan sonra parayı alamazsınız. Bir ülkenin ana muhalefeti böyle konuşur mu, bunları söyler mi? Yol yapana, hastane yapana söylüyor. 'Sakın bu işlere bulaşmayın, aksi takdirde bunun altında kalırsınız' diyorlar.Artvin'de Yusufeli Barajı ve HES'i milli bütçeden inşa ettik. Yerli mühendis, işçi, müteahhit firmayla yaptık, lafla bu iş olmuyor. Marmaray'da CHP bizim önümüzü tıkamamış olsaydı, biz 4 yıl daha erken bitirecektik. Yabancı misafirleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gezdiriyorum, hepsi 'muhteşem' diyorlar, teşekkür ediyorlar. CHP beğenmiyor, ismini eleştiriyor.Yunanistan rahat durmuyor. Sürekli üzerimize ileri, geri konuşuyor. Seçimlerden sonraki süreçte yeni bir dönem açılacak. Sayın Sisi ile 45 dakika kadar dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Akdeniz'de Türkiye ile Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir. Kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse, aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz.İHA, SİHA, Akıncı, vesaire bunları bizden isteyen dünyanın devleri var. 'SİHA gönderin bize' diye. Bakın alandık, ama şimdi veren el olma noktasına geldik. TOGG ile adeta yeniden bir tarih yazmak durumundayız. Şimdi beyin göçü yok, beyin geri dönüşü var. Cumhur İttifakı olarak birlikte yürüdüğümüz bu yolda 2023 bizim yeni bir zafer yılımız olacaktır. Yeni bir taç takacağız, yolumuza o şekilde yürüyeceğiz.KONYAÜlkemizinyaşadığı, çoğu da küresel krizlerden kaynaklanan sorunları çözebilecek yengane vizyona, programa, projeye, kadroya, azme sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen ikrar edemeseler de bu gerçeği dost ortamlarında dile getirmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu şekillendirmek için çalışırken muhalefetin avara kasnak misali attığı boş turları milletimiz de görüyor. Son bir ayda TOKİ'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa kampanyasıyla, TOGG'un üretime geçmesiyle, dünyanın en yüksek barajından biri Yusufeli Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla, 7 yılda baraj kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar.PENÇE-Kilit Harekâtı'nda 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz var. Rabb'im şehitlerimizi sevgili Habibi'ne komşu eylesin. Bizlere de Rabb'im bu şehadeti nasip eylesin. Terör örgütlerinden küresel medya mecralarına kadar tüm mekanizmalar 2023 için harekete geçirildi. Bizim inancımızda şehitler ölmez ama bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için, sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez.Stadyumdaki program öncesi kuzey tribününde hummalı bir hazırlık vardı. Erdoğan'ın konuşması öncesi partili gençler özel bir koreografi sergiledi. Türk bayrakları ve Erdoğan'ın resmiyle 'Tamam İnşallah' yazılı koreografi büyük alkış aldı.Stadyum "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartlarla süslendi. Programda Şef Orhan Şanlıel yönetimindeki orkestra, AK Parti'nin bugüne kadar milletin gönlünde taht kuran şarkılarını güncel yorumlarıyla yeniden seslendirdi. Erdoğan'ın stat turunda sevgi seli yaşandı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında yaptığı konuşmada, kentin her köşesinde İstanbulluların her zaman yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Tüm oynanan oyunlara, algılara, manipülasyonlara inat, en gür seda ile İstanbul'un "Tek yol Recep Tayyip Erdoğan" dediğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti: "2023 zaferine giden yolda, sandık kurulu üyelerimizle, uç beylerimiz mahalle başkanlarımız ve yönetimleriyle, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle, teşkilatımızın mayası kadın kollarımızla, teşkilatımızın göz bebeği gençlik kollarımızla ve tüm teşkilatlarımızla emir ve görüşlerinize hazırız. Yeni hedefimiz önümüzdeki dönemde kapı kapı dolaşarak, 4.5 milyon haneyi ziyaret etmek, davamızı, ideallerimizi, mücadelemizi her eve taşımaktır."BaşkanErdoğan'ın Konya'daki toplu açılış töreninde sahneye davet ettiği Seyit Alp Deresoy'un (9) hayali gerçek oldu. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Seyit Alp, annesi İ. Serpil Deresoy ile Mevlana Meydanı'na gitmişti. Başındaki börküyle ön tarafta olan Seyit Alp'i sahneye çağıran Erdoğan, günün anısına açılışta kurdela kestiği makası ona hediye etti. 