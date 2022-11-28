Kahraman şehit İsmail Ünal’ı son yolculuğuna binler uğurladı: Kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı

Şehidin tören alanına gelişinde şehit annesi Sema ve babası Fehmi Ünal oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken Sema Ünal'a kadın astsubaylar destek oldu.
Cenaze törenine Şehit ailesinin yanı sıra, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ak Parti Milletvekilleri, Chp Milletvekili, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Alay Komutanı Binbaşı Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Askeri Erkan, Daire Amirleri ve vatandaşlar katıldı.
EVLATLARIM, BAŞINIZ DİK OLSUN EĞMEYİN
Cenaze töreni öncesi oğlunun tabutuna sarılan anne Sema Ünal; "Evlatlarım, başını eğmeyin, dik durun, oğlum damatlığını giydi. Kalabalıkla şehadete gidiyorsun.Şehit olacağım demiştin Allah'ım seni o mertebeye ulaştırdı. Başka erkek evladım da olsa yine vatan için askere gönderirim. Vatan sağ olsun, Devletimiz var olsun" dedi.
Şehidin 3 kız kardeşten en küçüğü olan Sudenaz Ünal, ağabeyinin fotoğrafını gururla taşıdı. Sudenaz fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü.
Törende Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın cenazesi Espiye İlçesi Çam mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.