Kahraman şehit İsmail Ünal’ı son yolculuğuna binler uğurladı: Kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı

EVLATLARIM, BAŞINIZ DİK OLSUN EĞMEYİN

Cenaze töreni öncesi oğlunun tabutuna sarılan anne Sema Ünal; "Evlatlarım, başını eğmeyin, dik durun, oğlum damatlığını giydi. Kalabalıkla şehadete gidiyorsun.Şehit olacağım demiştin Allah'ım seni o mertebeye ulaştırdı. Başka erkek evladım da olsa yine vatan için askere gönderirim. Vatan sağ olsun, Devletimiz var olsun" dedi.

Şehidin 3 kız kardeşten en küçüğü olan Sudenaz Ünal, ağabeyinin fotoğrafını gururla taşıdı. Sudenaz fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü.

Törende Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın cenazesi Espiye İlçesi Çam mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.