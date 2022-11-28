HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında

MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde operasyon düzenlendi. Ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan ve patlamanın failleri olduğu belirlenen MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa U. İzmir Dikili'de yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Mustafa U.'ya ait hücre evinde kaldığı tespit edilen MLKP terör örgütünün Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından Turuncu kategoride aranan Zafir Emre kod adlı Cebrail Gündoğdu'yu da 22 Ekim'de yakalamıştı.