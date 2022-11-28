Kilit ismin PKK/YPG bağlantısı belgelendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı sohbet odasında, PKK/YPG'nin İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashir sözde eşi, firari Bilal Hassan'ın kardeşine ilişkin son gelişmeyi duyuran Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" ifadelerini kullandı. Soylu, 2020-2022 döneminde, Türkiye'yi hedef alan ve Suriye'de planlanan 81 saldırı girişiminin engellendiğini de açıkladı. Bu kapsamda Bayrampaşa'daki bir AVM'yi hedef alan çok büyük bir bombalı eylemin de engellendiğini vurgulayan Soylu, "3 PKK mensubu 29 Nisan 2021'de İstanbul'da yakalandı. Sigara paketlerine gizlenmiş 5 kilo ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi ve bunu Harem'de patlatacaklardı" dedi.