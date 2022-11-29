ABD, terör örgütü YPG’ye yine destek verdi

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi sürerken ABD'nin teröristlere yönelik desteği bir kez daha gözler önüne serildi. İstiklal saldırısı sonrası Türkiye, Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekâtı başlattı. Terör örgütüne yönelik kara harekâtı konuşulmaya başlanmışken ABD'den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Müşterek Görev Gücü, omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne kan yardımında bulundu. Söz konusu yardım Müşterek Görev Gücü'nün Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda 'Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi' ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşımda ABD'nin desteğinin süreceğinin altı çizildi.