Başkan Erdoğan’dan müjde: 424 bin sözleşmeli kadroya geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. Kritik toplantı sonrasında kamudaki sözleşmeli personelin durumuyla ilgili beklenen açıklamayı yapan Erdoğan, terörle mücadele konusunda da önemli mesajlar verdi:Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Bu çalışma ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 m maddesini dayanak haline getirerek mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mahalli idareler de dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memur süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık süre sonunda gerçekleşecek.Halihazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda bu hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 222 bin kişi ise süreleri de dolacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.Kadro kapsamı dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli meclis danışmanı, sözleşmeli sanatçı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları, görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecektir. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa zamanda Meclis'e sunularak hayata geçmesini sağlayacağız. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye ve ailesine hayırlı olsun diliyorum.Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenlerle (EYT) ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma altına alma kararlılığımız, yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir. Kendi güvenlikleri ve refahları için binlerce kilometre öteden gelip teröristmasum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar, Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir. Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakârlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.Bize özgürlük, hak, demokrasi nutukları çekenlerin önce kendi ülkelerindeki teröristlere ve terörist destekçilerine bakmaları gerekir. Küresel güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek dönemde Türkiye maruz kaldığı sayısız haksızlığa ve ambargoya rağmen kendi ihtiyaçlarını sağlayacak seviyeye gelmiştir. Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu hakikat meşakkatli bir sürecin ardından da olsa müttefikler başta olmak üzere tüm kesimler tarafından kabul edilmeye başlamıştır. Türkiye karşıtı lobilerin kışkırtmasıyla siyasi söylemlerinde hâlâ eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanların da yönetim seviyesinde bu gerçekle yaşamaya alıştıklarını görüyoruz.Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. Şayet bu şekilde davranmamış olsaydık terör örgütleriyle kurdukları doğrudan ve dolaylı kirli ilişkiler sebebiyle müttefik diye ifade ettiğimiz ülkelerin çoğuyla köprüleri çoktan atmamız gerekirdi. Bunu yapmadığımız gibi farklı yaklaşımlarımız sebebiyle ilişki seviyemizi düşürdüğümüz ülkelerle selamı sabahı ilanihaye kesmedik.Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücü aynı zamanda umudunu bize bağlamış yüzlerce milyon kardeşimizin de güvenliği, huzuru ve müreffeh geleceğinin teminatıdır. Sınır ötesi harekât yürüttüğümüz yerlerde yaşayan kardeşlerimizin bundan sonrası için endişesi olmasın. Attığımız her adım hepimiz için daha güzel bir geleceğin altyapısını inşa etme amacı taşımaktadır.Sivil ya da asker verdiğimiz her şehidin hatırası bu kutlu mücadelede yolumuzu aydınlatan bir ışık olarak ebediyen yaşayacaktır. Karşımıza çıkartılan teröristlerin de, onları üzerimize salanların da topunu tek şehidimizin tırnağına değişmeyiz. Şehadeti en üst mertebe olarak gören milletimiz için gül bahçesine girer gibi toprağa verdiğimiz her insanımız bir iftihar, bir gurur vesilesidir. Ama aynı zamanda her bir şehidimiz öfkemizi kabartan, mücadele azmimizi bileyen, gücümüzü katmerleyen, kararlılığımızı perçinleyen bir yürek yaramızdır.Bu milletin belki kanını dökebilirsiniz, canını alabilirsiniz, kalkınmasını geciktirebilirsiniz ama bu milletin istiklaline ve istikbaline dokunmaya kimsenin gücü yetmez, yetemez. Yıllardır ecelllerini bekledikleri dağlarda kurda kuşa yem olanlar, daha dün açtıkları çukurlara gömülenler, bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur. Teröristleri kendilerini bekleyen acı akıbetten o çok güvendikleri ülkeler de, hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramayacaktır.Zincir marketlerle ilgili tartışmalar, ortaya konan ithamlar, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz.Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini Düzce depremiyle bir kez daha hatırladık. Depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Deprem bölgesinde 87 milyon TL kullanıldı. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.