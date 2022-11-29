HDP’nin ek savunması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na tebliğ edildi

HDP, Anayasa Mahkemesi'nde görülen kapatma davasına dair ek savunmasını tamamlamış, geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmişti.

Edinilen bilgiye göre; HDP tarafından AYM'ye verilen ek savunma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğ edildi.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu.

Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel'in yargılama dosyaları da yer alıyordu.

HDP'nin savunmasını AYM'ye sunması için 26 Kasım'a kadar ek süre verilmişti. HDP, savunmasını geçtiğimiz hafta AYM'ye teslim etmişti.