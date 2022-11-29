Şehit Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... "Sen bizim gururumuzsun"

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız için Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kent protokolü, şehidin ailesi, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Zübeyde, babası Ali ve kardeşleri Havva ile Yasin Yıldız, Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak, "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.