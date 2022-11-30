Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu, memleketlerinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ketenli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Helallik alınması sırasında, şehidin 4 aylık kızı Efnan, babasının tabutunun üzerine konuldu. Eşi Derya Işık ise, "Bak Mustafa'm prensesin geldi. Mustafa'm sadece bedenen burada değil. O her yerden bize gülümsüyor" diyerek gözyaşı döktü.Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız (25) için Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Oymaağaç Mahallesi'nde düzenlenen törende, oğlunun tabutunu öpen anne Zübeyde Yıldız, "Ağlamıyorum oğlum. Sen bizim gururumuzsun. Bizler de askere gidip onlarla savaşmak istiyoruz. Ağlamayacağız, hainleri sevindirmeyeceğiz" dedi.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu için Gaziantep Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan yakınlarından bir kadının "Küçük askere kurban olayım. Eyüp toprak soğuk, üşürsün" şeklindeki Kürtçe ağıdı yürek yaktı. Aynı bölgede şehit düşen oğlu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i dün toprağa veren Derde Öztürkmen de törene katılarak, teselli etmeye çalıştığı şehit babası Celal Uğurlu ile birlikte dua etti. Şehit, Gaziantep Asri Mezarlık'taki askeri şehitlikle toprağa verildi.Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in (25) İstanbul Arnavutköy'de yaşayan ailesi, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nişanlı olan Yiğit'in, temmuzda evlenmeye hazırlandığı da ortaya çıktı. Yiğit'in, bugün İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.