10 milyarlık kaynak teröre değil halkın hizmetine sunuldu

Türkiye'nin doğu ve güneydoğuda silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak gibi terör suçlarından haklarında devam eden adli ve idari işlem süreçleri sonucunda 8 il, 3'ü büyükşehir, 34 ilçe, 7 belde olmak üzere 49 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca görevden uzaklaştırılmış durumda bulunan belediye başkanları hakkında terör suçları kapsamında toplamda 9 soruşturma ve 49 kovuşturma devam ediyor. Son iki dönemde görevden uzaklaştırılan 151 belediye başkanına terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında 98 belediye başkanına; mahkemelerce toplam 795 yıl hapis cezası verildi. İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri ile iltisaklı-irtibatlı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanlarının yerine belediye başkan vekilleri görevlendirdi. Yapılan belediye başkan vekili görevlendirmeleri sayesinde ilgili belediyelerde kamu kaynakları güvenceye alındı ve belediyelerin kaynaklarının terör örgütünün finansmanı yerine yerel hizmetlerde kullanılmasıyla vatandaşların huzur ve refah düzeyi arttı.

10 MİLYAR LİRA YATIRIM

Görevlendirme yapılan belediyelerde 2016-2019 yılları arasında toplam 94 belediyede, belediye başkan vekilleri eliyle yapılan hizmet ve yatırımların toplam tutarı 7.5 milyar lira oldu. Teröre giden kaynaklar vatandaşa hizmet olarak dönüşürken 2019-2022 yıllarında ise 10 milyar lira kaynak yatırım ve hizmetler için kullanıldı. Ayrıca toplam 15 milyar lira da borç ödemesi yapıldı.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLERİ KOLLARINI SIVADI

Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere görevlendirme yapılan belediyelerde şehir içi toplu ulaşımda vatandaşların memnuniyetini artırmak amacı ile toplu taşıma araçları hizmete girdi. Diyarbakır'da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen ve kentin sembollerinden olan tarihi Kurşunlu Camiinin onarımı yapılarak özel sistemle ışıklandırıldı. Diyarbakır'da geçici konaklama ihtiyacı olan hasta ve hasta yakınlarının, konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 391 yataktan oluşan misafirhane yapıldı. Mardin'de, bölgede yaşayan halkın büyük bir kısmı geçimini hayvancılık yaparak sağlıyor. Bu nedenle, günde 2 defa süt sağımı yapılması gereken ve hayvanı fazla olan yetiştiricilere süt sağım makinesi verilerek elde edilen süt miktarları arttı. Derik Belediyesinde çiftçilerin toplanan zeytinlerini işleyebilecekleri günlük 20 ton üretim kapasiteli zeytin ve zeytinyağı entegre tesisi kurularak faaliyete geçirildi.





Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde sulama kanalı çalışmaları tamamlanarak, 3 bin 200 metre uzunluğundaki beton kanal ile yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu. Batman'da katı atık entegre tesisi hayata geçirilerek, yılda ortalama 14 milyon 300 bin ton metan gazı bertaraf edilmekte, tesiste 35 bin 700 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretiyor. Iğdır bakımsız ve atıl durumdaki park, yapılan görevlendirme sonrasında tamamı yenilenerek, içerisinde gençlik merkezi, spor sahası, dinlenme alanları, çocuk oyun parklarının yer aldığı sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Yüksekova Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden atıksu arıtma tesisi ile arıtılmadan dereye akan suların kalitesi artırılarak halk sağlığının korunması sağlanırken, tesis tamamlandığında 2047 yılına kadar bölgenin atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU SPOR TUTKUNLARININ BEŞİĞİ OLDU

Diyarbakır Dicle Nehri ve gerdanlığı Ongözlü Köprüde ve Çermik ilçesinde geniş katılımlı saklı güzellikleri yeniden keşfetmek amacıyla doğa yürüyüşü, kaya tırmanışları rafting yarışmaları düzenlendi. Diyarbakır'da 12'ncisi düzenlenen Karpuz Festivali ve ardından Dağkapı Meydanında düzenlenen konser ve etkinliklere 70 bin üzerinde vatandaşımız eşlik ederek renkli görüntülere sahne oldu. Diyarbakır, Van ve Mardin, Büyükşehir Belediyesince, Silvan ve Nusaybin Belediyelerince yamaç paraşütü etkinlikleri düzenlendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Off-road Festivali ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen macera tutkunları, festivali izlemeye gelen misafirlere, farklı bir heyecan yaşattı. Nusaybin Çağ Çağ Barajında Türkiye Okul Sporları Rafting Gençler 3. Grup Müsabakaları düzenlenerek Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Hakkâri, Şırnak, Rize ve Van'dan 100 sporcu kız, erkek ve karma takımlarıyla mücadele etti. Van Büyükşehir Belediyesi, tarafından kentin kış turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği kayak festivaline katılan binlerce kişi doyasıya eğlendi. Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu kayak festivali renkli görüntülere sahne oldu.

HAKKARİ YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ

Hakkari, terörden temizlenen bölgeler turizme kazandırılıyor. Bir zamanlar terörle anılan Zap Vadisi'nde, kent girişindeki "Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı" yeniden düzenlenerek Seyir Tepesi olarak hizmete açıldı. Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen 4. Cilo-Sat Festivali terörden temizlenerek 2020 yılında Milli park ilan edilen eşsiz güzellikteki Cilo Dağları Sat Gölleri eğlenceli festivallere ev sahipliği yapmaya devam ederken yerli ve yabancı birçok turisti doğasının kalbinde müziği, dansı ve heyecanı buluştu. 3. Kar Festivali kapsamında sporcuların karda rafting gösterisi ve güreş müsabakasının ardından Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu ve ozanlar, halk oyunları gösterileri, konserler ile halkın yoğun ilgi gösterdi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNİ 4 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin terör ve terörizmle mücadele sonucunda doğu ve güneydoğu illeri birçok yönden öne plana çıkmayı başardı. Üniversite öğrenci sayısı 2014 yılında 486 bin 556 iken bugün itibarıyla 959 bin 226 sayısına ulaşarak yüzde 97 arttığı görüldü. Organize Sanayi Bölgesi içi iş yeri kuruluşunda 2014 yılından bin 368 iken günümüze 2 bin 316 sayısına ulaşarak yüzde 69 artış olduğu görüldü. 100 bin kişiye düşen doktor sayısı 2014 yılında 96 iken bugün itibarıyla 163 olmuş ve bu alanda yüzde 69 artık yaşandı. 100 bin öğrenciye düşen öğretmen sayısı 2014 yılında 4 bin 235 iken bugün itibarıyla 5 bin 576 olduğu görüldü. En az 1 gece veya daha fazla konaklayan turist sayısı 2014 yılında 3 milyon 325 bin 492 iken bugün itibarıyla 4 milyon 874 bin 71 olmuş ve bu alanda yüzde 46'lık artış yaşandı.

CUDİ'DE RAKET SESLERİ

Şırnak'ta; güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda bütün terör unsurlarından temizlenen Gabar Dağı'nda bulunan ve daha önce boşaltılan 22'si köy olmak üzere toplam 47 yerleşim yerine dönüş yapılması için yol ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Cumhuriyet tarihinde daha önce yol yapılmamış olan bu bölgede yapılması planlanan toplam 120 kilometre beton yolun 30 kilometrelik bölümünün ihalesi yapıldı. Terör nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda olan vatandaşların geri dönüşü için çalışmalar sürdürülüyor. Cudi Dağı'nda raket sesleri yankılanmaya başladı. Şırnak'ta düzenlenen, Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na; Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı toplam 81 sporcu katıldı.