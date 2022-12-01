Ayşenur öğretmen hâlâ son dersinde

YPG/PKK'lı teröristlerin 21 Kasım'da Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın sınıfında 9 günlük aranın ardından ders başı yapan öğrencileri büyük hüzün yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı ile ismi "Ayşenur Alkan" olarak değiştirilen Kocatepe İlkokulu'nun 4-C sınıfında buruk bir heyecan yaşandı.Öğrenciler, Ayşenur Alkan'ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.İlk derste, Ayşenur öğretmenin hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının halen tahtada yazılı olması dikkati çekti. Öğretmenlerinden geriye kalan ders notlarını tahtada gören öğrenciler, büyük hüzün yaşadı.Ayşenur öğretmenin, saldırıdan kısa süre önce tahtaya "Çıkarma işleminde tahmini sonuç" başlığıyla "Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz" notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.