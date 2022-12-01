Hakkâri’ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz (25), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bekar ve 4 kardeşten 2'ncisi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi, Hakkâri'nin Gazi Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Baba Ramazan Korkmaz, "Çocukken asker olmak istiyordu. Nasip böyleymiş, hepimizin başı sağolsun. Bu üniformayı giyen tüm askerlerimizin Allah yâr ve yardımcısı olsun" dedi. Şehit Korkmaz'ın, bugün düzenlenecek törenle Yeni Mahalle'de toprağa verileceği öğrenildi.