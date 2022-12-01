İBB’ye tapu protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Sarıyer Belediyesi, Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarı'ndaki vatandaşların tapularının, emlak rayiç bedeli üzerinden verilmesi konusunda Temmuz ayında AK Parti Grubu'nun desteğiyle yetki aldı. Ancak aradan 4 ay geçmesine rağmen İBB hiçbir adım atmadı.Sarıyer Mahalleler Birliği, tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden kendilerine verilmediği gerekçesiyle yetkililerle görüşmek üzere dün Saraçhane'deki İBB binasına gitti. İBB yetkililerinden tapu çalışmalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşların binaya girişlerine izin verilmedi. İBB yönetimi önce zabıta ile ardından da çevik kuvveti çağırarak vatandaşın içeri girmesini engelledi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu protesto etti.AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, yaptığı açıklamada, "Vatandaşın mağdur olmaması için yetki verdiğimiz İBB'nin bu konuda hiçbir çalışma yapmadığına şahit olduk. Sarıyer ve İBB'nin tapu verme konusunda artık hiçbir bahanesi yok. Bu konuda çalışma yapmak bir yana dursun, mülkiyet hakkının peşinde koşan Sarıyerli vatandaşlarımız karşısında muhatap dahi bulamıyor. Sarıyer Belediyesi ve İBB'yi vatandaşın mülkiyet hakkını teslim etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Sayıştay'ın 2021 Yılı Denetim Raporu, İBB'nin ortağı olduğu şirketleri yönetemediğini, İBB'nin adeta çiftliğe döndüğünü belgeledi. Raporda, İBB iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliğinin usulüne uygun olarak belirlenmediği ve yönetim kurulu üye sayısının makul seviyenin üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı 2019'da 359 iken, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasından sonra bu sayı 471'e yükseldi. Böylece İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı iki yılda 112 kişi arttı.İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin İBB yönetimine geldikten sonra çok sağlam partizanlık yaptığını söyledi. Göksu, "Namus sözü dediler, vaadlerini tutmadılar. Yaklaşık 21 bin kişiyi işten çıkarıp 50 bin kişiyi işe aldılar. İstihdamın yüzde 75'inin parti paylaşım masasından, yüzde 25'inin ise istihdam ofisinden olacağını saklamaya çalıştılar. Bu partizanlığın, şirketler üzerinden belediyeye ilave maliyeti şu ana kadar yaklaşık 25 milyar TL'dir" dedi.