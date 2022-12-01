‘Siber vatanda da mücadele ediyoruz’

TürkiyeSiber Güvenlik Kümelenmesi tarafından 'Yeni Dünyanın Yeni Kuralları: Sınırların Ötesinde Siber Güvenlik' temasıyla 'Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı' düzenlendi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da yer aldı. Programın açılışında konuşan Bakan Varank, siber güvenlik alanında çalışan özel sektör firmalarını ve akademisyenleri TÜBİTAK ile desteklediklerine değinerek, "Son 20 yılda siber güvenlik alanındaki 664 projeye güncel rakamlarla 1 milyar liraya yakın destek verdik" dedi. Varank, ulusal siber güvenliğin, bir ülkenin bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının teminatı olduğunu kaydederek "Bu nedenle nasıl sınırlarımızı kararlılıkla koruyorsak, nasıl Suriye'de ya da Mavi Vatan'da çıkarlarımız için mücadele ediyorsak, Siber Vatan olarak ifade ettiğimiz alanda da mücadelemizi sürdürüyor; buna göre stratejiler geliştiriyoruz" açıklamasında bulundu.