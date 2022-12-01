Temel Karamollaoğlu, altılı masanın koalisyon ile ülkeyi yöneteceklerini söyledi

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN KOALİSYON HÜKÜMETİ GİBİ YÖNETECEĞİZ"

Koalisyon ile ülkeyi yöneteceklerini belirten Karamollaoğlu, "Tabii buradaki süreci şimdiden tahmin edemiyoruz. 400'ün üzerinde milletvekili çıkarılırsa, hemen anayasayı referanduma götürmeden değiştirebileceğiz. 360-400 arası olursa referanduma götürme mecburiyeti var, 360 yakalanamazsa biz, belli bir süre, belki 5 sene böyle idare edeceğiz. Anayasa değişikliği yapılmadan, birlikte Türkiye'yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz." dedi.

"KARARLIYIZ, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Karamollaoğlu, "Liderler, bu ortak yönetimin neresinde olacak?" sorusuna, "Önümüzdeki toplantıda bu konu netleşecek. İki husus var zaten. Bir yol haritası dediğimiz bu; yani biz Türkiye'yi seçime kadar ve seçimden sonra nasıl yöneteceğiz? Biz şu konuda kararlıyız; birlikte yöneteceğiz. Aynen koalisyonlarda olduğu gibi yöneteceğiz. Ancak, birlikte yöneteceğiz de cumhurbaşkanı anayasa değişmediği için layüsel. Tabii nasıl olacak? Cumhurbaşkanı seçiminden önce, cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanları ile birlikte. "Ben bundan sonra, bu değişiklik sağlanana kadar siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek Türkiye'yi yöneteceğim." Bu taahhütte bulunacak, o kadar. Burada iş geliyor, mesela bazen şunu söylüyorlar, "parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olsun…" Olamaz ki, mesela milletvekiliyse milletvekilliği düşer." şeklinde cevap verdi.

"EŞGÜDÜM KURULU DENEBİLİR"

Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu gibi bir kurul mu olacak?" sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

Şimdi öyle bir kurul var, ama şu anda o kurulların hiçbir etkinliği yok. Halbuki, cumhurbaşkanı taahhüt edecek, genel başkanlar da bunu benimseyecek. Mesela buna teklif olarak "eşgüdüm" de denilebilir. Eşgüdüm kurulu… O kadar. Eğer cumhurbaşkanı istişare ederek karar almaya razıysa, bunu benimsedim, böyle çalışacağım diye kamuoyuna deklare etmesi bir taahhüttür. Cumhurbaşkanlığı makamına gelecek kişinin de bu taahhüdüne güvenilir.