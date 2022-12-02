Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü

Belediyenin delik deşik ettiği tarlaların sahipleri çiftçiler ise şunları kaydetti:

Çiftçi Hacı Mustafa Konca: Bu işlemden muhtarın haberi yok. Biz köylünün haberi yok. Tesadüfen bir kepçenin çalıştığını fark ettik. Bizim kendimize suyumuz zaten az. Her sene su azalıyor. Sayın Mansur Yavaş kendi tarlasına izin alınmadan buna müsaade eder mi?

Çiftçi Veysel Erdoğan: Bizim kendimize su yetmiyor. Müsaade istemeden tarlalarımızdan meralarımızı delik deşik etmek nedir? Köylülerin tapulu tarlasından su gidiyor.

Çiftçi Metin Yüksel: Bizler köylü ve çiftçiyiz. Koca yaz suyu taşımayla yapıyoruz. Meraya kuyu vurmak hangi akla hizmet? Meraya kaçak kuyu vurmak nasıl bir cesarettir.