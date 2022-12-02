Avustralya vatandaşı iki suçlu sınır dışı edildi

Avustralya makamları tarafından "Denetime Tabi Kimyasal Maddenin Yasa Dışı İthalat" suçundan hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol Mavi Bülten ile aranan Avustralya vatandaşı Tony Nabeel Haddad, ağustos ayında Türkiye'den sahte pasaportla çıkış yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakandı.



(Tony Nabeel Haddad)

ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANIYORDU

Türkiye, uluslararası seviyede aranan Haddad'ın iadesi için Avustralya makamları ile temasa geçti. Ayrıca bir başka suçlu, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Avustralya vatandaşı Neil Christopher Prakash'ın da sınır dışı edilmesi için harekete geçildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Kocaeli Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Haddad ile Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Prakash, yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

Ardından Avustralya Federal polisi tarafından gözaltına alınan Haddad ve Prakash, Sri Lanka aktarmalı olarak ülkelerine götürüldü.