Batı’da ne varsa Doğu’da o olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkenin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' dedik. Hamdolsun artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte, Doğu Anadolu Bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğunu görüyoruz. Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İhtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız.Tarihi İpek Yolu'nun bu önemli güzergâhını 79 kilometrelik iki geliş, iki gidiş şeritli yolla hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturduk. İki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum. Murat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduk. Yaklaşık 2.5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde, Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil, 35 dakikada katedilebilecek.Projenin ülkeye yıllık katkısı, 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulacak. Proje, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacak. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin, mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum.Malazgirt'ten bu yana Anadolu'daki varlığımızın her günü, bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla, oyunlarla, saldırılarla mücadeleyle geçmiştir. Bölge ülkeleri, bu sinsi ve riyakâr tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri hâlinde bozabilirler.Yaptığımız yatırımlarla Ağrı Dağı'nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla, tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olan bölgenin önünde yeni bir sayfa açtık. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Karasıyla, havasıyla, demiryoluyla ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Biz, ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkartarak, demiryollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık.2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları, Ağrı'dan başlayarak 81 vilayetimizin tamamında, kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz, dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep, 'Gelin birlikte kazanalım' diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin, şehirlerimize yapacağınız yatırımlarla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın.Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu ise, çalışma arkadaşlarıyla ülkenin geleceğinin yatırımlarını bir bir inşa ettiklerini belirterek, "Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken bizler Türkiye'nin dört köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz" dedi.Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur- Tutak-Patnos karayolunun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunuldu. Toplam 2.5 milyar liralık maliyetle hayata geçirilen devlet yolunun toplam uzunluğu 79 kilometre. Yolun tamamlanması ile Ağrı'dan Patnos'a uzanan kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış olacak. Proje kapsamında, 140 metrelik Murat-1 Köprüsü ve 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez hizmet verecek. Yolun hizmete girmesiyle birlikte daha önce 1 saati bulan yol süresi, 35 dakikaya inecek. Yeni yolun hizmete açılmasıyla birlikte çok sık kaza yaşandığı için 'Ölüm yolu' olarak adlandırılan eski yol güzergâhı ise tarih oldu. Bölgedeki yol güvenliği de maksimum seviyeye yükselmiş oldu. Hamur-Tutak-Patnos yol güzergâhında son 6 ayda yaşanan kazalarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Furkan NEHRİ - Recep ÇİRİK / SABAH