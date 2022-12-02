Emine Erdoğan: “Engelli yavrularımız için var gücümüzle çalışıyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen İkinci Engelsiz Dünya Festivali'ne katıldı.



FESTİVAL ÇOŞKUYLA BAŞLADI

Bağcılar Belediyesi tarafından İkinci Engelsiz Dünya Dostu Festivali düzenledi. Festival, Feyzullah Kıyıklılık Engelliler Sarayı'nda gerçekleştirilen Diyarbakır Halk Oyunları Ekibinin karşılama gösterisiyle başladı, tanıtım filmiyle devam etti.





ENGELLİ TOPLUM OLMAYALIM

Programda konuşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği ikinci engelsiz dünya dostu festivalinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Güçlü toplumlar, bütün vatandaşlarına potansiyellerini gerçekleştirecekleri koşulları sağlayabilen toplumlardır. Tüm vatandaşlarını sosyal hayata katamayan bir toplum ise engellidir. Toplumsal engellerimizi ortadan kaldırmak önce eksikliklerimizi fark etmek ve ardından gidermek için el birliği ile çalışarak mümkün olabilir. Bir amayı geri çevirdiği için alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberini ayet ile uyaran Allah, bize bütün kullarına nasıl davranmamız gerektiğini göstermiştir. Peygamberimiz, Medine dışında savaşa giderken geride kalanlara namaz kıldırmak için gözleri görmeyen o sahabeyi vekil bıraktırmış ki bu davranışı hepimize kıyamete dek yol gösterecektir."



GÖZÜMÜZ YERİNE GÖNLÜMÜZLE GÖREBİLİRİZ

"Hiç kimseyi geride bırakmayan, kadim medeniyetimizin ve inancımızın ışığında her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmekle mükellefiz. Farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkanlara ulaşamayabiliriz. Yürüyemeyebilir ancak başarılı bir sporcu olabiliriz. Sesleri duyamayabilir ancak tohumun toprağın dilinden çok iyi anlayabiliriz. Gözümüz yerine gönlümüzle görebilir, yürüdüğümüz uzun ince bir yolu herkesten daha iyi tarif edebiliriz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla engelli vatandaşlarımızın kendine yeten ve güven dolu bireyler olmalarının toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına yürekten inanıyorum."





ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAKLARI OLDU

"Bugün artık ülkemizde engelli bireylerin önündeki en büyük engel ön yargılardır. Ön yargıların oluşturduğu bariyerleri ancak birlik olarak ve başarı örneklerini arttırarak aşabiliriz. Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız gençlerin ihtiyaç duyduğu rol modeller ve ülkemizin gurur kaynaklarıdır. Bunun bir örneği olarak yakın zamanda ampute futbol takımımız engelleri aşarak dünya şampiyonu oldu. Ve ön yargıları yıkacak önemli bir adım attı. Geleceğe dair kuran engelli gençlerimize yeterli çabayla her şey mümkün olabileceğini bu vesileyle gösterdiler."



GÖNÜLDE BAŞLAR DİLE YANSIR

"Sınırsız potansiyelle donatılmış insanımızı sınırlamak, toplumsal hayatın dışında tutmak, kabul edilemez bir durumdur. Bu bakış açısıyla engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak, fırsat eşitliğinden yararlanan haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Elbette bunun bir lütuf değil, gecikmiş hakların teslimi olduğunun bilincindeyiz. 2005 yılında çıkarılan ve ilk defa bu alanda düzenlemeler içeren engelliler alanında, kanunda bu bilincin neticesidir. Değişim önce gönülde başlar ardından dile yansır."





ÖN YARGILI İBARELER KALDIRILDI

"Bireylerinin özel durumlarını tanımlarken de hassasiyet göstermek gerekir. Bu nedenle mevzuattaki ön yargılı ibareler kaldırıldı ve gönülleri incitmeyecek ifadeler geçirildi. Engelli vatandaşlarımıza yönelik nitelikli sağlık hizmetinden evde bakıma, ücretsiz ulaşımdan yatılı bakım merkezlerine, umut evlerinden engelsiz yaşam merkezlerine kadar geniş bir yelpazede sosyal politikalar hayata geçirildi. Amacımız eğitimden başlayarak iş hayatına kadar pek çok alanda yapılan düzenlemelerde tüm bireylerin toplumsal hayatın içinde aktif rol almasını sağlamaktır."



ATTIĞIMIZ ADIMLARIN MEYVESİNİ ALIYORUZ

"Kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki de yine ülkemiz gerçekleştirdi ve 2012 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başlatıldı. Anne özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza evde veya hastanede eğitim imkanı sağlandı. 2006 yılından bu yana kabartma yazıyla hazırlanan ders kitapları görme engelli öğrencilerimize ücretsiz dağıtılmaktadır. Türk işaret dili sisteminin oluşturulması ve uygulanması engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik atılmış en değerli adımlardan birisidir. Atılan bu adımların meyvesi olarak 2001'den bu yana eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi. Engelli yavrularımızın keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz."



AÇILAN YARALAR SEVGİYLE SARILACAK

"Hayata geçirdiğimiz sosyal reformlar ve uluslararası yardımlar, devletimizin hiç kimseden vazgeçmediğini hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmadığını da göstermiştir. İnsanımızın merhameti ve yüce gönüllüğü ülkemiz sınırlarının çok daha ötesine uzanır. Vicdanlarımız yalnızca dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine aynı şefkat ve dostluk elini uzattığında mutmain olmuştur. Mazlumun dili, dini, ırkı yoktur. Kısa bir süre önce Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirdiğimiz 45 özel gereksinimli yetim yavrumuzu kaldıkları sevgi evinde ziyaret ettim. Tüm ihtiyaçlarının, kurumlarımız tarafından karşılandığını görmekten memnuniyet duydum. Küçük yüreklerinde açılan yaraları milletimizin sevgiyle saracağına inancım tamdır. Engellilerin sokaklarında dolaşamadığı otobüslerine, trenlerine binemediği, okullarına gidemediği, iş yerlerinde çalışamadığı bir şehir bizim medeniyet tasavvurumuza asla uygun değil."





BU PROGRAMLARIN VARLIĞI ÇOK KIYMETLİ

"Bütün şehirlerimizi engelsiz hale getirmek hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Engellere erişebilirlik ilkeleriyle tasarlanmış mekanlarla ve teknolojiyle hep birlikte aşacağız. İş yerlerinde, sokakta, kamuda ve özel sektörde engelli bireylerimizi değer üreten, bağımsız insanlar olarak daha fazla görmeyi ümit ediyorum. Bu vesileyle Avrupa'nın en kapsamlı engelli eğitim merkezlerinden bir tanesini inşa eden Bağcılar Belediyesi'ne bir kez daha tebrik ediyor, tüm belediyelerimize örnek olmasını diliyorum. Her birey ile bağ kurabilen, engele değil kişiye odaklanan bir toplumsal vicdanın yaygınlaştırmayı amaçlayan bu tarz programların varlığı çok ama çok kıymetli. Başta Bağcılar Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son. Fotoğraf sanatçımız İbrahim Teymur'u turnuvaya katılan bütün gençlerimizi işaret diliyle şiir okuyan evlatlarımızı ödül alacak tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."



ONLAR ÖNCÜ BİREYLER OLMALI

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Var olan çalışmalarımızın niteliğini daha da ilerilere götürme gayreti içerisindeyiz. Ülkemizde engelli ailelerimizle ve engelli bireylerimizle birlikte inşallah daha da ileriye, daha da iyi noktalara gelinmesine, burada yapılan süreçler vesile olacak. Burada engelli bireylerimizin sadece hayata katılımı değil, aynı zamanda hayatta öncü bireyler olması adına da çok büyük hizmetler yapıldı." ifadelerini kullandı.



ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Konuşma sonrası 5 farklı engel grubu için ödül töreni yapıldı. Daha sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Emine Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti. Hatıra fotoğraf çekiminin ardından Emine Erdoğan, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki 'Herkes Hayat Doludur' isimli fotoğraf sergi alanını ziyaret etti.