Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! ’Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi’

'ÖLÜM KALIM MESELESİ' DEDi

Almanya'da kendi deyimiyle 'özgür basın' mücadelesine katkı veren kuruluşlardan gelen bağışların kesildiğini söyleyen firari isim, reklam-ilan gelirlerinin bulunmadığını söyleyerek ölüm-kalım seçeneğiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Can Dündar, "Hayatta kalabilmek, mücadeleyi sürdürebilmek, daha çok ses verebilmek için katkınıza her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz" sözleriyle yardım istedi.