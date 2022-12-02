Meslekieğitimde son yıllarda atağa geçen Türkiye'deki eğitim modeli, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerine örnek oldu. Bu eğitim modelinin tüm dünyaya tanıtılması için OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın talebiyle İstanbul'da dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. OECD ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle, Türkiye'nin mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği reformu ele almak üzere, "Geleceğe Hazır Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi İnşa Etmek: Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Reformlarının Deneyimlerini Öğrenmek" konulu konferans, OECD ülkeleri ile üye olmayan birçok ülkenin katılımıyla yapıldı.Konferansa video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknolojiyle donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek, hasılı eğitime dair hiçbir boşluk bırakmayarak, Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık" dedi.Son dönemde önemli başarılara imza atılan alanların başında mesleki ve teknik eğitimin geldiğini ifade eden Erdoğan, "Öncelikle, bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde mesleki ve teknik Anadolu liselerimize yeni imkânlar sağladık. Sektörle kurulan yakın işbirliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdam imkânlarında da gördük. Mesleki eğitime kazandırdığımız bu dinamizm, kadın istihdamında da çok önemli iyileştirmelere yol açtı" diye konuştu.Meclis Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ortaokuldan sonra liseye yerleştirmeyle ilgili yapılan LGS sınavında, mesleki eğitim tarihinde ilk kez yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler meslek lisesine gitmeye başladı. Yani bu ülkenin en başarılı öğrencileri artık mesleki eğitimde istikbal ve gelecek görmeye başladılar ve kariyerlerini ona göre planlamaya başladılar" dedi.OECD'NIN yetkili isimlerinden de Türkiye'ye övgü dolu mesajlar geldi. OECD İstanbul Merkezi Direktörü Achraf Bouali, "Mesleki eğitim ve öğretim bağlamında Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Zirveye çevrimiçi katılan OECD Eğitim ve Beceriler (PISA) Direktörü Andreas Schleicher ise, "Türkiye mesleki eğitimde dünya lideri olma yolunda ilerliyor" dedi.