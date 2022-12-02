PKK’nın katlettiği ilk şehit Aydın anıldı

PKK'NIN 38 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli Mahallesindeki mezarı başında dualarla anıldı Siirt'in Eruh İlçesi'nde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli köyündeki mezarı başında anıldı. PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesinde bulunuyor. Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, şehadet yıl dönümünde şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti. Muhtar Keleş, "1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında komşumuz, kardeşimiz, Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun" dedi.