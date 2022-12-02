Son dakika: AK Parti’den anayasa değişiklik teklifi açıklaması: İmzaya açtık...

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak bugün imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacağız." ifadesini kullandı.

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