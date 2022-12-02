Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Giriş Tarihi: 3.12.2022 01:18 Son Güncelleme: 3.12.2022 01:19

Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

Son dakika... İsveç, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına bulanan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti

İki gün önce sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nından tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Mahmut Tat'ın hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e kaçarak iltica talebinde bulunduğu ve iltica talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

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Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
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