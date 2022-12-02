Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti

İki gün önce sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nından tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Mahmut Tat'ın hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e kaçarak iltica talebinde bulunduğu ve iltica talebinin kabul edilmediği öğrenildi.