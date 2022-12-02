Yargıtay verilen cezaları az buldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası verilen 17 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirten Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan ceza verilen 8 sanığın da asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine hükmeden Yargıtay, beraat kararı verilen bir sanığa da ceza verilmesi gerektiğini bildirdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli askerler ile sözde "mahrem imam"lık yapan siviller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatılmıştı.