Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi

ÇEVİRİ KULAKLIĞI VE İLETİŞİM FİYASKOSU

Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.