Bu şampiyonları duymayan görmeyen kalmasın

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Sosyal devlet anlayışıyla 20 yıldır engellilerin önünü açan devlet, onların azmiyle nice şampiyonluklara koşmasının gururunu yaşıyor. İşte Türkiye'de sporla hayata tutunan binlerce engelli gençten sadece birkaçının öyküsü:Ebru Çam 13 yaşında yapılan yanlış iğne sonucu felç kaldı. Hayata sporla tutunan Ebru, 2014'te Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında spora başladı. Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü'nü okuyan Ebru 4 yıldır Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın oyuncusu. Bir dönem evine kapanarak hayata küsen ancak Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, ailesi ve devlet yetkililerinin teşvikiyle spora başlayan Ebru "Tüm engelli arkadaşlarıma, özellikle engelli kadınlara sesleniyorum, sakın hayattan kopmasınlar. Ben sporla birçok başarıya imza attım. Yeter ki hayata sıkı sıkı tutunun, azmedin, çok çalışın" dedi. Genç sporcu, Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği ve ona forma hediye ettiği günün en gururlu anı olduğunu söyleyerek "Bu beni çok mutlu etti" dedi.Gaziantep'in bir köyünde dünyaya gelen Gülistan Özdemir'in ilkokuldayken sağ gözünde tamamen görme kaybı, sol gözünde ise güneşe karşı alerji olduğu için yüzde 60 seviyesinde görme engeli teşhis edildi. Çevresindekilerin 'Yapamaz' dediği Gülistan 23 yaşında haltere başladı, 8 yılda hem milli takıma girdi hem de Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. Bu sırada Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Üniversitesi antrenörlük bölümüne de giren Gülistan "Son sınıf öğrencisiyim. Beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuruyorum. Spor bana her zaman güç verdi" dedi.Kayseri'de işitme engelli gençler Yasin (23) ve Merve Çimen (17) kardeşler ile Halim Savan (23), Berat Bektaş (15), Türkan Teke (22), Zeliha Demirci (31) ve Dudu Gökçe Pumak'ın yolları (14), tekvandoda birleşti. Doğuştan engelli 7 genç, Tekvando Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan'ın yönetiminde Türkiye ve dünyada madalya üstüne madalya kazandı.