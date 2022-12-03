CHP’li belediyeden LGBT merkezi

LGBT'yi meşrulaştırma ve yaygınlaştırma çabalarını sürdüren CHP, Türk aile yapısına adeta darbe girişimlerini sürdürüyor. LGBT'ye açıkça destek veren CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. Daha önce LGBT'ye açıkça ve kurumsal olarak destek veren Kadıköy ve Şişli belediyelerinin ardından Bursa'daki CHP'li Nilüfer Belediyesi de LGBT'liler için dayanışma merkezi kurdu. Belediyenin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" denilerek, yapılan hizmet, adeta bir gurur kaynağı olarak tanıtıldı."Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği"nin (CEİD), Türkiye'de CHP'li belediyelerle kurduğu temaslar sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen CHP, 'Eşitlik birimleri' adı altında Türk aile yapısını derinden sarsacak olan birimleri, belediyeleri bünyesinde tek tek hayata geçirmeye başladı. Bunun üzerine tepki olarak ülkenin birçok yerinde, LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşleri' düzenlendi. Binlerce aile bu yürüyüşe destek verirken, 'Aileme dokunma', 'Fıtratımız kimliğimizdir', 'Ailemiz son sığınağımız' pankartlarıyla protesto etti. Tüm yaşananlara rağmen, CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT'lilere özel bir dayanışma merkezi kurdu. Nilüfer Belediyesi, bir çocuk parkını da LGBT renklerine boyayınca tepki toplamıştı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır" denildi.