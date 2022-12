Emine Erdoğan: İnsanlığın aynası, iyilikle parlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne katıldı. Törene kutlama mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay'ımızın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz" derken, Emine Erdoğan yaptığı konuşmada, gönüllülüğün bir yaşam kültürü olduğunu söyledi.

GÖNÜLLÜLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kızılay'ın gelenekselleştirdiği gönüllülük ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan törene, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları temsilcileri katıldı.

ERDOĞAN KUTLAMA MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay'ın ödül törenine kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı: Kızılay'ın değerli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Nazik davetleriniz için teşekkür ediyor, Uluslararası Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'nin başarılı geçmesini diliyorum. Kızılay'ımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve faaliyetlerini, destek veren tüm hayırseverlerimizi gönüllülerimizi tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar bu güzide grubumuzun çatısı altında hayırlı faaliyetlere imza atmış kardeşlerimizden hayatlarını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gönülden yaptıkları bu çalışmalarla Uluslararası Kırmızı Yelek Ödüllerine layık görülen kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyor, rabbim sizlerden razı olsun. Emeklerimizi zayi eylemesin.

KIZILAY GİBİ MÜESSELERE SAHİP ÇIKALIM

"Savaş alanında yaralanan askerlerimize yardım etmek için kurulan ve zamanla mağdurların, mazlumların umudu haline gelen Kızılay'ımızın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. Başta küresel saldırı olmak üzere son yıllarda yaşadığımız hadiseler, çatışmalar ve afetler, Kızılay'ın önemini hepinize bir kez daha hatırlatmıştır. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan Kızılay gibi müesseselere ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine o derece katkıda bulunacağımız aşikardır. Tüm vatandaşlarımı bir kere daha Kızılay gönüllüsü olmaya, maddi ve manevi olarak Kızılay'ın çalışmalarına destek vermeye davet ediyorum. Bu duygularla bir kez daha ödül alan kurum ve kuruluşları tebrik ediyor, Kızılay'a çalışmalarında başarılar diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

DEĞERLERİMİZİ AYAKTA TUTULUYOR

Programda konuşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni vesilesiyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu salon bugün çalışmalarıyla, örneklikleriyle, fedakarlıklarıyla insanlığın aydınlık yüzleri haline gelmiş, iyilik neferleriyle dolu. Ayakta tuttuğunuz değerler için her birinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin insanlık için atan kalbini dünyanın dört bir yanına taşıyan Kızılay ailesine şükranlarımı sunuyorum. Hayat iyi ve kötünün acıyla mutluluğun, aydınlıkla karanlığın, iç içe ve yan yana olduğu zor bir imtihandır. Bu imtihanı kolay kılan iyiliğe sarılmaktır. Çünkü insanlığın aynası, iyilikle parlar. Kalpleriniz iyilikle şifa bulur. İyilik ise insanın sadece doğduğu değil, dünyayı paylaştığı insanlık ailesinin de bir parçası olduğunu idrak etmesiyle başlar. Kendini tüm çocuklardan sorumlu hissetmek dara düşenlerin elinden tutmak kimsesizlerin yanında olmak gibi faziletler bu idrakin tezahürleridir."

BİR HAZİNE, EŞŞİZ BİR NİMET

"Şefkatli hislerle donanmış bu kişilerde olağanüstü bir cömertlik görülür. Onlar gönül kapılarını ardına kadar açık tutarlar ve o gönüllerde herkese yardım olur. Aşlarını paylaşır, bildiklerini öğretir. Yaraları sevgileriyle sararlar. Hepimiz insan doğarız ama iyiliğin, hayırların, erdemlerin peşinden koştuğumuz oranda insan oluruz. Yani gönlümüze yönelmek, gönlümüzü güzelliklerin yeşerdiği, bereketli bir coğrafya haline getirmek, insan olmanın ön şartıdır. Şu bir gerçek ki gönül insana verilmiş çok büyük bir hazine eşsiz bir nimettir. Yunus Emre, 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' der. Bu sözler bir insanın yeryüzündeki asli görevini anlatır. İşte dünyanın öbür ucundaki insanların derdiyle dertlenen, karıncanın hakkına riayet eden, gönül cevherini işleyenler, dünyaya gönül gözüyle bakanlardır"

GÖNÜLLÜLÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIRSAK DÜNYA SEVGİYE KUŞANIR

"İnsanlığın tarihsel öyküsüne baktığımızda her çağda derin yaralar aldığını görürüz. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde merhamet, karşılıksız sevgi ve fedakarlık gibi erdemlerin her zamankinden daha fazla erozyona uğradığını tecrübe ediyoruz. Modern insan, hızla birlik ve beraberlik duygusundan uzaklaşıyor. Oysa dünyanın yaşanabilir olması başkalarının uzanan evlerin çoğalmasıyla mümkündür. Yani gönüllülük kültürünü yaşatırsak, dünya sevgiyle kuşanır. İç dünyamıza derin nefesler çekebileceğimiz manevi bir atmosfere kavuşuruz. Çünkü gönüllülük insanın insana olan inancını daha da pekiştirir. Bildiğiniz gibi ülkemiz insani yardım alanında dünyanın en temel ülkesi olma onurunu göğsünde taşımakta. Başta Kızılay olmak üzere tüm kurumlarımız, dünyanın tüm kıtalarında, Türk halkının yüce gönlünün engin merhametinin ve samimi sevgisinin elçileridir."

KALPLERİ TOPLUMUN İSTİFADESİNE SUNDULAR

"Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Hiç kimseyi dini, dili, ırkı gibi nedenlerden asla ayırmayız. Bilhassa insan onurunu en üst seviyede korumak bizim için ahlaki bir prensip meselesidir. Bu anlayışın kurumlarımızın kimliği haline gelmesi şefkatin, bir devletin ana karakteri olabileceğinin de demiridir. İşte tüm bunlar, bugün bireyin tek başına öne çıkarıldığı, rekabetin hayatın ana teması olduğu, insanın insana yabancılaştığı modern dünyanın ezberini bozmaktır. Kızılay'ımız ayrıca ülkemizin dört bir yanındaki şubeleri temsilcilikleri ve gönüllüleriyle tüm vatandaşlarımızın her an yanındadır. Çok geniş bir yelpazede sürdürdükleri faaliyetlerde her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüyorlar. Yaşlı bakımı, sosyal yardımlar, aş evleri, engelli vatandaşlarımızın desteklenmesi ve eğitim gibi hizmetlerde her ihtiyaca koşuyorlar. Binlerce gönüllüsüyle bugüne kadar çalınmadık kapı, sorulmadık hal-hatır bırakmadılar. Bu vesileyle Kızılay gönüllüsü olarak karşılık beklemediği emeklerinin toplumun istifadesine sunmuş tüm güzel kalplere şükranlarımı sunuyorum."

GÖNÜLLÜLÜK YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR

"Gönüllülük bir sefere mahsus deneyim değildir. Başlı başına bir yaşam kültürüdür. Bireyden başlayarak tüm topluma yayılır. Bugün aramızda bireysel gönüllüler kadar gönüllülük geleneğinin kurumlarında yaşatanlar da var. Bu güzel örnekler, dilimizle söylediğimiz değerleri yaşam pratiklerine dönüştürerek eylemlerimizle de onaylanmaktadır. Bilhassa kurumların gönüllülük çalışmalarına yönelmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Zira gençlerin manevi dünyalarının donanımı, gönüllülük faaliyetlerine olan katılımlarıyla artıyor. Gönül verecek, gönül yapacak, gönül alacak, ahlaki yetkinliğe erişmiş insanlar haline geliyorlar. Onları gönüllü işlere yönlendirecek imkanların arttırılması, özendirilmesi ve teşvik edilmesi, insanlık adına büyük bir yatırımdır. Bizler insani değerlere geleceğe aktarma ödememizi ancak bu şekilde yerine getirebiliriz."

DİLİMİZDEN SEVGİ, ELİMİZDEN CÖMERTLİK EKSİK OLMASIN

"Gönüllüler, insanlık sanatının varabileceği doruk noktalarını gösterdiler. İnanıyorum ki bu ödülleri dünyanın her bir köşesinde başkalarına uzanan tüm dost evlerle paylaşıyorlardır. Sizler yaptığınız olağanüstü işlerle kainatın düzeninin yalnızca fizik kurallarıyla değil, manevi sırlarla da sağlandığını ispat edeceğiz. Bunların en başında iyilik gelir. Çünkü iyilik tüm insanlığı saran büyük bir anne kucağıdır. Bugün taşlarla, çatışmalarla ve türlü dramlarla yorgun düşmüş insanlığın o kucakta dinlenmeye gerçekten çok ihtiyacı var. Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyor, insanın insana sahip çıktığı bir dünya diliyorum. Kalplerimizden merhametin, dilimizden sevginin, elimizden cömertliğin eksik olmamasına temenni ediyorum. Sizlerin en kalbi duygularla selamlıyorum."

KIZILAY BAŞKANI: BİZLER İYİLİKTE YARIŞIYORUZ

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Gönül, kalpten daha geniş bir kavram. Allah'ın 'evim' dediği bir mekan. İçine iyilik de kötülük de sığabilir. Biz iyilikte yarışanlar olarak buradayız. Önümüze iyiliği ve merhameti koyanlar olarak buradayız. İnsanlığa iyiliği taşımak için buradayız. Gönüllülüğü aslında bir sorumluluk olarak bilenler olarak buradayız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in, toplumun önüne çıkıp onlardan hiçbir şey istemeden, iyiliği yüceltmenin insanın fıtratını korumanın ve insanlığa anlam ve hedef gösteren iyilik hareketin bir insandan nasıl bir cihana yayıldığını hepimiz gördük."

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından Emine Erdoğan'a hediye takdim edildi. Daha sonra ödül sahipleri, jüri üyeleri, Kızılay üst yönetimi ve Emine Erdoğan'ın sahneye davet edilmesiyle aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti.

GENÇLERİN ÖDÜLLERİNİ EMİNE ERDOĞAN VERDİ

Programda; STK, özel sektör, medya, spor, kamu, üniversite, engelleri aşan gönüllü, ilham veren gönüllü, afet gönüllüsü ve jüri özel ödülü gibi çeşitli kategorilerde 40'ya yakın isim ödül aldı. İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay, gönüllülerden Muhammed Zahid Güdül, Namık Tuncel, Yunus Emre Güzel ve Emre Bark ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldı.