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Giriş Tarihi: 3.12.2022 16:21

Emine Erdoğan’dan engelliler günü paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gençler için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan engelliler günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hayalleri, hayatın karşılarına çıkardığı engellerden çok daha büyük olan gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, önceki gibi gün katıldığı 2. Engelsiz Dünya Dostu Festivali'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.

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Emine Erdoğan’dan engelliler günü paylaşımı
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