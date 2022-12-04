Aday modelleri bile Anayasa’ya aykırı

Millet İttifakı'nın; cumhurbaşkanının bütün siyasi parti genel başkanları birlikte karar alacağını açıklaması ve CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede görev almaları yönündeki ifadeleri tepkiyle karşılandı. Siyasiler ve hukukçular, cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiğini, Anayasa'da 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına aittir' ifadelerinin yer aldığını hatırlattı.Milletin yetki verdiği cumhurbaşkanının 6 kişinin talimatları ile işlem yapması açıkça Anayasa'mıza aykırıdır.Mezkûr hükmüyle Anayasa yürütme yetkisini cumhurbaşkanına vermektedir. Bu hüküm emredicidir. Yani bu hükme rağmen cumhurbaşkanının sembolik görev üstlenmesi, değişik bir ifade ile yürütme yetkisini bir başka kişi veya organa devretmesi Anayasa'ya aykırı olur.Milli iradenin, hukukun ve siyasetin gücünün hiçe sayıldığı oligarşik bir yapının ülkeyi kayıtdışı bir şekilde yönetme arzusu, bir anayasa taslağı adı altında servis edilmiştir.