Evlat nöbetinde aile sayısı 334 oldu

Diyarbakır'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 9 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Bedrettin için gelen Ayfer Dağ ile 334'e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1188 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 9 yıl önce 17 yaşındayken, Diyarbakır'dan dağa kaçırılan oğlu Bedrettin için eyleme katılan Ayfer Dağ ile 334'e çıktı. Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılanan Ayfer Dağ, "Çocuğumu kandırarak götürdüler. İnşallah çocuğum sesimi duyup gelir. Oğlum gelene kadar eylemimi sürdüreceğim" dedi.