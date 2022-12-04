Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile tepki toplayan BİM CEO'su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndaki görevinden ayrıldı.

Aykaç'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim.

Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.

Yaklaşık bir ay sonra (Ocak 2023'te) yapılacak Olağan Genel Kurul'da tüzüğümüzdeki iki dönem kuralı gereği görev sürem sona erecektir. Bu süreci bu son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bir ay öncesinden müsaadenizle mevcut görevlerimden ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim."