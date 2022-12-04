Kendi danışmanları dahi katılmadı: Yüzyılın fiyaskosu

CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya 3 danışman ABD'den, 2 danışman Ankara'dan canlı bağlantılarla katılarak sunum yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin ABD'nin başkenti Washington'dan, danışmanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit de Chicago eyaletinden canlı bağlantıyla toplantıya katıldı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında fikir alacağını söylediği danışmanı eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Refet Gürkaynak da İstanbul'a gelmedi ve Ankara'dan canlı bağlantıyla toplantıda sunum yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu da, ABD'den canlı bağlantıyla toplantıya katıldı.Jeremy Rifkin, küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin konuşmasına devam etti.İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partilerin tepkisine neden oldu. Söz konusu durum, Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.Salona gelen katılımcılar ise ateş püskürdü. Tercümenin bile olmadığı sunumlarda hiçbir şey anlamayan katılımcılar, her sunumun saatler sürmesine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Uzaktan bağlantı ile saatler süren sunumlar salondakilerin uyuklamasına neden oldu.CHP'nin "vizyon" toplantısında geleceğe dair somut hiçbir proje açıklanmadı. Sunumlar, AK Parti'nin icraatı üzerinde şekillendi.Jeremy Rifkin, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden oldu. Rifkin'in yenilenebilir enerji politikalarını hayata geçiren Angela Merkel uygulamaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.PARTİSözcüsü Faik Öztrak, ekonomi konusunda bir konuşma gerçekleştirdi. Öztrak, Kur Korumalı Mevduat Fonu'na kademeli veda edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamının Çankaya Köşkü'ne taşınacağını belirtti. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusu yaptı. İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacaklarını söyledi.