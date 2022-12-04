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Giriş Tarihi: 4.12.2022 17:54

MSB'den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin Beşparmak Dağları’nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının üstünde yaptığı gösteriyi paylaştı.

İHA
MSB’den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı

SOLOTÜRK ekibi, Kıbrıs semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesbaından paylaşıldı.

"SELAM OLSUN BEŞPARMAK DAĞLARI'NDAKİ AY YILDIZA"

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, "Selam olsun Beşparmak Dağları'ndaki ay yıldıza" ifadesi ile paylaştı.

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MSB'den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı
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