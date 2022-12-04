MSB’den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı

SOLOTÜRK ekibi, Kıbrıs semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesbaından paylaşıldı.
"SELAM OLSUN BEŞPARMAK DAĞLARI'NDAKİ AY YILDIZA"
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, "Selam olsun Beşparmak Dağları'ndaki ay yıldıza" ifadesi ile paylaştı.
Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a...🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2022
@solotürk#KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti pic.twitter.com/xKkecar4vm