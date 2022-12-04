Şoförlere: İşinizi İBB’ye bırakmadık, biz çözdük

Başkan Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda minibüs odaları başkanları ve şoförlerle bir araya geldi. İstanbul'da UKOME kararıyla 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Çok çok isabetli bir karar oldu. Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin sizin üzerinizden devşirmeye çalıştıkları oyunu bozdunuz. Siz bizi, biz de sizi çok iyi tanıyoruz. Eğer UKOME olmasaydı İBB'ye çok sıkıntılı olurdu. İBB'ye bırakmadan biz işi yoluna koyarak çözdük. Bu adımlar İstanbul halkını da rahatlatacak" dedi.