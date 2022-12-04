Son dakika: MSB duyurdu! Ülkemize sızmaya çalışan 5’i FETÖ, 1’i PKK/PYD yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.