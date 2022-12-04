Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Ülkemize sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD yakalandı
Giriş Tarihi: 4.12.2022 10:46 Son Güncelleme: 4.12.2022 10:55

Son dakika: MSB duyurdu! Ülkemize sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD yakalandı

Son dakika haberi: MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 6 kişi yakalandı.

DHA
Son dakika: MSB duyurdu! Ülkemize sızmaya çalışan 5’i FETÖ, 1’i PKK/PYD yakalandı
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB duyurdu! Ülkemize sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA