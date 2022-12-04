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Giriş Tarihi: 4.12.2022 13:52

Terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

DHA
Terör örgütü üyeleri Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Jandarma ekiplerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Öte yandan jandarma ekipleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(DHA)

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Terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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