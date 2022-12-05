Bakan Kasapoğlu, Ankara’da gençlerle buluştu: Sizler vicdanınızla tüm insanlığın yegane ümidisiniz

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kardeşlik, dayanışma ve gönüllülük ruhunu evrensel bir şekilde sergilemiş, bunu tüm dünyaya güçlü bir mesaj olarak sadece sözde değil, eylemleriyle çalışmalarıyla ortaya koymuş mazlumların umudu bir Türkiye var. Yapılan tüm çalışmalar ve sergilenen gönüllülük faaliyetleri, Küresel İnsani Yardım Raporu verilerine göre dünyanın 'en cömert ülkesi' olarak Türkiye'yi göstermektedir. Bakanlığımız öncülüğünde, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki etkin iş birliğiyle gerçekleşen çalışmalar ve projeler yoluyla, hamdolsun gönüllülük olgusu milletimiz ve gençlerimiz tarafından içtenlikle ve dört elle sahiplenilmiştir."

Bakanlık olarak 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ederek, hazırlanan "2019 Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi"ni kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Bu belgede 6 stratejik hedef belirledik; gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, teknolojinin daha etkin kullanımı, daha etkili düzenleme ve risk yönetimi, gönüllü yönetiminin ve eğitiminin güçlendirilmesi, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllüğün tanınması ve değerlendirilmesi. Hamdolsun pek çoğunu gerçekleştirdik ama daha fazla gayret göstermemiz gereken noktalar da var." şeklinde görüş belirtti.