O doktorun FETÖ bağı ortaya çıktı

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Acil serviste Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok'a müdahale ederek art arda 3 serum verdi. Serumun bitmesi ile kalbi duran İsmail Ok, burada solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok, 7 saatin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ali Akçay, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısında hastane müdürünün, tanıkların ve Şehir Hastanesinde müdahale eden doktor ve sağlık çalışanlarının beyanları kapsamında olay günü İsmail Ok'un kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışıldığı kaydedildi.

FETÖ'YE TAM İTAAT

51 yaşındaki Ali Akçay'ın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 tarihinde mezun olduğu, son olarak Ankara'da özel bir hastanede İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptığı, 667 sayılı KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalıştığı, FETÖ/PDY kapsamında alınan ifadelerde de adı geçtiği öğrenildi. Örgüt üyesinin Akçay'ın Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dahiliye Anabilim Başkanı olarak çalıştığında kendisine FETÖ'yü kast ederek okyanus ötesinin kötü olmadığını düşünüyorum dediğini, haftanın belli günlerinde de sohbetlere katıldığı, sohbetlerde Fetullah Gülen'in kitapları okunup videolarının izlendiği söyledi. Bir başka ifadede ise, Ali Akçay'ın Turgut Özal Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümünde görev yaparken Amerika'ya gittiğinde Mosaic Multicultural Founddation isimli Vakfın faaliyetlerini ve bütçesini kontrol ettiği belirtildi. FETÖ/PDY'ye müzahir "Kimse Yok Mu" derneğine çeşitli tarihlerde toplamda 11 bin lira bağış yapan Akçay'ın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yargılandığı istinafta ceza dava dosyasının bulunduğu öğrenildi.

TÜM AİLESİYLE BANK ASYA'YA DESTEK VERDİ

Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in şahsi doktoru olarak adı geçen ve üst düzey faaliyet gösteren Tuncay Delibaşı ile 2011-2013 tarihleri arasında mahiyeti belli olmayan 23 irtibatının bulunduğu, FETÖ'de üst düzey faaliyet gösteren Hüseyin Kara ile 2013-2015 tarihleri arasında mahiyeti belli olmayan 5 irtibatının bulunduğu, Fetullah Gülen'in erkek kardeşi Salih Gülen ile de 2013 yılında 3 kez irtiibatının bulunduğu ortaya çıktı. Eşi Ayten Akçay'ın Bank Asya'da hesabının bulunduğu, 2013 yılında 48 bin 078 lira, örgüt elebaşının talimatı sonrası 2014'de ise 78 bin 234 liraya çıktığı, kızı Zehra Betül Akçay'ın da yine Bank Asya hesabındaki 2013 yılında para olmadığı, 2014'de ise 35 bin 115 liraya yükseldiği tespit edildi. Kızının KHK ile kapatılan "Özel Atlantik Çukurambar İlkokulunda" eğitim kaydının bulunduğu, oğlu Bahadır Sami Akçay'ın da 2013 yılında Bank Asya'da 60 lira olan hesabının 2014'te 58 bin 947 liraya yükseldiği belirtildi. Oğlunun KHK ile kapatılan "Özel Samanyolu Anadolu Lisesinde" eğitim kaydının bulunduğu öğrenildi.